В Севастополе состоялся II слет добровольчества муниципальных образований «Дорогою добра»

Слет добровольческих муниципальных образований «Дорогою добра» собрал почти 100 добровольцев, представителей волонтерских объединений, глав муниципальных образований и некоммерческих организаций города. Каждый из них является частью команды неравнодушных людей, ежедневно трудящихся ради общей цели — помощи фронту.

Вы, кто по зову сердца, не считаясь с личным временем, здоровьем и средствами, помогаете нашим защитникам на фронте, заслуживаете самых добрых слов уважения. Спасибо вам большое за это. Вы олицетворяете дух нашего Города-Героя, который всегда готов прийти на помощь. Хочу также поблагодарить всех глав муниципальных образований за их вклад в поддержку волонтерского и добровольческого движений. Уверен, что эта работа будет продолжена, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного.

Труд добровольцев был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами. Также грамотами наградили победителей регионального конкурса «Волонтером быть здорово» — учащихся образовательных учреждений города.

Это люди с большим сердцем, душой и высокой гражданской ответственностью. Все муниципалитеты сегодня собрали здесь своих волонтеров. В основном это люди пожилого возраста — наши женщины, которые по зову сердца создают объединения и группы для помощи фронту. Мы хотели, чтобы сегодня они отдохнули и услышали слова благодарности, — рассказала председатель Ассоциации муниципальных образований Елена Кравцова.

Для добровольцев организаторы подготовили два мастер-класса: по росписи пряников и кофейной живописи. Также была представлена фотовыставка «Ярмарка добрых дел», знакомящая с историями и достижениями волонтеров.

Одна из них — Елена Харитонова, участница группы «Взвод швей». На сегодняшний день в добровольческом объединении ежедневно трудятся 30 швей. Женщины шьют термобелье, теплые флисовые кофты, шапки, нижнее белье, приспособления для раненых и многое другое.

Наша группа существует с начала специальной операции. С тех пор мы шьем для фронта и госпиталей. На днях мы подсчитали, что за три года раскроили 20 километров ткани, — отметила волонтер.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

Слет организован Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Севастополя» и Добро.Центром «Балаклавский» при поддержке департамента внутренней политики.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя