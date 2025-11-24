Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | В Севастополе состоялся круглый стол по защите прав детей членов семей участников СВО﻿
Новости Республики
В Севастополе состоялся круглый стол по защите прав детей членов семей участников СВО﻿
фото: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе состоялся круглый стол по защите прав детей членов семей участников СВО﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:37 24.11.2025

21 ноября на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Севастополе в рамках акции «Неделя правовой помощи детям» состоялся круглый стол на тему «Защита прав и интересов несовершеннолетних членов семей без вести пропавших и погибших участников СВО».

В мероприятии приняли участие представители государственной системы бесплатной юридической помощи, что позволило обсудить важные аспекты защиты прав детей в сложившейся ситуации.

На круглом столе выступили:

  • Начальник Управления Минюста России по Севастополю Наталья Борисовна Черненкова;
  • Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Леонидовна Песчанская;
  • Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Николаевна Каленкович;
  • Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю Анжелика Леонидовна Лугачева;
  • Заместитель Директора Департамента – начальник Управления методологии Евгения Николаевна Пытько.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также способы поддержки семей, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Узнайте больше:  Севастопольские нотариусы оказали благотворительную помощь Дому малютки

Каждый участник мероприятия получил возможность лично задать свой вопрос и получить на него квалифицированный ответ.

Такие встречи способствуют повышению юридической грамотности и позволяют нашим защитникам и их семьям уверенно ориентироваться в правовых вопросах.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.