В Севастополе состоялся круглый стол по защите прав детей членов семей участников СВО﻿

21 ноября на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Севастополе в рамках акции «Неделя правовой помощи детям» состоялся круглый стол на тему «Защита прав и интересов несовершеннолетних членов семей без вести пропавших и погибших участников СВО».
В мероприятии приняли участие представители государственной системы бесплатной юридической помощи, что позволило обсудить важные аспекты защиты прав детей в сложившейся ситуации.
На круглом столе выступили:
- Начальник Управления Минюста России по Севастополю Наталья Борисовна Черненкова;
- Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Леонидовна Песчанская;
- Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Николаевна Каленкович;
- Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю Анжелика Леонидовна Лугачева;
- Заместитель Директора Департамента – начальник Управления методологии Евгения Николаевна Пытько.
На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также способы поддержки семей, оказавшихся в тяжелой ситуации.
Каждый участник мероприятия получил возможность лично задать свой вопрос и получить на него квалифицированный ответ.
Такие встречи способствуют повышению юридической грамотности и позволяют нашим защитникам и их семьям уверенно ориентироваться в правовых вопросах.
