В Севастополе состоялся круглый стол по защите прав детей членов семей участников СВО﻿

21 ноября на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» в Севастополе в рамках акции «Неделя правовой помощи детям» состоялся круглый стол на тему «Защита прав и интересов несовершеннолетних членов семей без вести пропавших и погибших участников СВО».

В мероприятии приняли участие представители государственной системы бесплатной юридической помощи, что позволило обсудить важные аспекты защиты прав детей в сложившейся ситуации.

На круглом столе выступили:

Начальник Управления Минюста России по Севастополю Наталья Борисовна Черненкова;

Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе Марина Леонидовна Песчанская;

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Николаевна Каленкович;

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю Анжелика Леонидовна Лугачева;

Заместитель Директора Департамента – начальник Управления методологии Евгения Николаевна Пытько.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, касающиеся обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, а также способы поддержки семей, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Каждый участник мероприятия получил возможность лично задать свой вопрос и получить на него квалифицированный ответ.

Такие встречи способствуют повышению юридической грамотности и позволяют нашим защитникам и их семьям уверенно ориентироваться в правовых вопросах.

источник: Нотариальная палата города Севастополя