В Севастополе состоялся круглый стол «Преемственность поколений в науке»

Сегодня отмечается День российской науки и 300-летие со дня основания Российской академии наук. В штабе общественной поддержки Севастополя прошёл круглый стол «Преемственность поколений в науке». В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Севастопольского государственного университета.

В науке я с поступления в университет, то есть это уже более 30 лет. Моя основная специальность – это археология. Сейчас мы вместе со студентами проводим крупные археологические исследования, в области наших научных интересов – три цивилизационных вектора, которые нашли отражение и в истории Крыма, и в целом в Северном Причерноморье и Средиземноморье: это археология Византийской империи, археология Золотой Орды и археология итальянского присутствия в регионе. Также наша специализация – это цифровые методы в археологии, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора научно-образовательного центра археологических исследований Севастопольского государственного университета Сергея Бочарова.

Спикер также отметил, что студенты активно участвуют в проведении научных исследований, раскопок, а некоторые уже даже стали преподавателями.

Помимо рабочих отношений должны быть и человеческие, иногда даже дружеские. В моём понимании, когда эти составляющие присутствуют, когда есть наука, хорошая работа, интересное направление, а коллеги ещё и соратники, хорошие друзья – это и есть хороший пример научной школы, — подчеркивает заведующий научно-исследовательской лабораторией «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» Роман Зоря.

Отметим, что в Севастопольском государственном университете работает одна из первых в стране магистратур по археологии, в частности по археологии Северного Причерноморья. Также в этом году планируется первый набор аспирантов по направлению «Археология».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя