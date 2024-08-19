В Севастополе состоялся квест «Выборы — дело семейное!»

Молодежная избирательная комиссия (МИК) Севастополя провела квест, посвященный знакомству с избирательным процессом.

Мероприятие для севастопольских семей проходило в детском технопарке «Кванториум», участвовали в нем больше 30 человек. Перед стартом прохождения станций квеста члены МИК рассказывали командам об основных принципах российской избирательной системы, о роли ЦИК в избирательном процессе, о формах голосования и о предстоящих в регионе выборах. Далее по маршрутным листам участники передвигались по станциям, отвечая на вопросы и выполняя задания по темам избирательного права.

Например, на «Станции Ораторов» команды слушали цитаты известных политиков, отгадывали авторов, за 2 минуты объясняли смысл высказывания и выражали свое отношение к нему. А на «Станции Кодовый лабиринт» проверялась сплоченность игроков: родители и дети автономно друг от друга проходили лабиринт, в финале которого нужно было собрать слово избирательной тематики.

Семейные команды за несколько часов поучаствовали в интересных дискуссиях о роли взрослых и молодежи в политической жизни страны, прошли веселые викторины и увлекательные испытания. Мы благодарны всем, кто пришел. Такая активность вдохновляет нас на то, чтобы делать участие в выборах интересным и значимым для каждого севастопольца!, — цитирует пресс-служба Председателя Севмолизбиркома Никиту Цань.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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