В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»

С 15 по 17 марта на площадке детского технопарка «Кванториум» проходил Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры».
В нем приняли участие ребята в возрасте от 11 до 20 лет. 8 команд получили задания в двух треках:
- «Флора и фауна Чёрного моря» (базовый уровень) – от Севастопольского аквариума-музея,
- «Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – от парка живой истории «Федюхины высоты».
В течение двух дней команды работали над своими проектами и создавали миры в виртуальной и дополненной реальности.
Кроме выполнения основного задания, ребята участвовали в развлекательной программе: играли в настолки, проходили квест о роботах, путешествовали на Эльбрус в VR-очках, испытывали удачу в лотерее и отдыхали в танцах.
В конце второго дня командам предстояло защитить свои проекты перед жюри. Экспертами хакатона выступили специалисты в разработке игр и AR/VR приложений: Василий Петраков, Дмитрий Куценко и Иван Котовщиков.
Победителями хакатона VR/AR «Создавай миры» стали:
Трек «Флора и фауна Черного моря» (базовый уровень) – команда «CrashTeam» (Даниил Федоровский, Владислав Мазуренко, Александр Осипенко, наставник: Екатерина Пономарёва)
Трек «Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – команда «SyntaxError» (Марина Кутищева, Артём Романенко, Александр Артемьев, наставник: Екатерина Пономарёва)
Победители получили дипломы от организаторов и подарки от партнеров хакатона: парка живой истории «Федюхины высоты», Севастопольского аквариума-музея, проекта «Лечу над миром» и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.
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