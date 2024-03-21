Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»
актуально в республике
В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»

В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:13 21.03.2024

С 15 по 17 марта на площадке детского технопарка «Кванториум» проходил Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры».

В нем приняли участие ребята в возрасте от 11 до 20 лет. 8 команд получили задания в двух треках:

  • «Флора и фауна Чёрного моря» (базовый уровень) – от Севастопольского аквариума-музея,
  • «Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – от парка живой истории «Федюхины высоты».

В течение двух дней команды работали над своими проектами и создавали миры в виртуальной и дополненной реальности.

Кроме выполнения основного задания, ребята участвовали в развлекательной программе: играли в настолки, проходили квест о роботах, путешествовали на Эльбрус в VR-очках, испытывали удачу в лотерее и отдыхали в танцах.

В конце второго дня командам предстояло защитить свои проекты перед жюри. Экспертами хакатона выступили специалисты в разработке игр и AR/VR приложений: Василий Петраков, Дмитрий Куценко и Иван Котовщиков.

Узнайте больше:  Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Судак

В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры» В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры» В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры» В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры» В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры» В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры» В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»

Победителями хакатона VR/AR «Создавай миры» стали:

Трек «Флора и фауна Черного моря» (базовый уровень) – команда «CrashTeam» (Даниил Федоровский, Владислав Мазуренко, Александр Осипенко, наставник: Екатерина Пономарёва)

Трек «Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – команда «SyntaxError» (Марина Кутищева, Артём Романенко, Александр Артемьев, наставник: Екатерина Пономарёва)

Победители получили дипломы от организаторов и подарки от партнеров хакатона: парка живой истории «Федюхины высоты»Севастопольского аквариума-музея, проекта «Лечу над миром» и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: наука в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
наука в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.