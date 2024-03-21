В Севастополе состоялся Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры»

С 15 по 17 марта на площадке детского технопарка «Кванториум» проходил Межрегиональный хакатон VR/AR «Создавай миры».

В нем приняли участие ребята в возрасте от 11 до 20 лет. 8 команд получили задания в двух треках:

«Флора и фауна Чёрного моря» (базовый уровень) – от Севастопольского аквариума-музея,

«Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – от парка живой истории «Федюхины высоты».

В течение двух дней команды работали над своими проектами и создавали миры в виртуальной и дополненной реальности.

Кроме выполнения основного задания, ребята участвовали в развлекательной программе: играли в настолки, проходили квест о роботах, путешествовали на Эльбрус в VR-очках, испытывали удачу в лотерее и отдыхали в танцах.

В конце второго дня командам предстояло защитить свои проекты перед жюри. Экспертами хакатона выступили специалисты в разработке игр и AR/VR приложений: Василий Петраков, Дмитрий Куценко и Иван Котовщиков.

Победителями хакатона VR/AR «Создавай миры» стали:

Трек «Флора и фауна Черного моря» (базовый уровень) – команда «CrashTeam» (Даниил Федоровский, Владислав Мазуренко, Александр Осипенко, наставник: Екатерина Пономарёва)

Трек «Реконструкция исторического пространства» (продвинутый уровень) – команда «SyntaxError» (Марина Кутищева, Артём Романенко, Александр Артемьев, наставник: Екатерина Пономарёва)

Победители получили дипломы от организаторов и подарки от партнеров хакатона: парка живой истории «Федюхины высоты», Севастопольского аквариума-музея, проекта «Лечу над миром» и Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.