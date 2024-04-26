В Севастополе состоялся Межрегиональный слёт методистов

В преддверии Дня методической службы на базе Инженерной школы в Севастополе прошёл межрегиональный слёт методистов «Система методического сопровождения педагогов: вектор развития». В мероприятии приняли участие порядка 200 человек, среди которых заместители руководителей, курирующие методическую работу, методисты образовательных организаций, председатели методических объединений, методических советов, предметных комиссий, региональные методисты из Севастополя, Москвы, ДНР, Омской, Свердловской, Воронежской областей.

История методических служб в нашей стране насчитывает почти два столетия, и все эти годы сохранялась их основная миссия – оказание поддержки учителю в его профессиональном совершенствовании и в повседневной работе. В рамках слёта методисты делятся опытом друг с другом, знакомятся с коллегами из других регионов и устанавливают связи для дальнейшего сотрудничества. Мастер-классы, тренинги и практикумы, в которых они участвуют, помогут внести в их деятельность новые формы и методы работы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Института развития образования Елену Филимонову.

Почётный гость слёта – руководитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Борис Соловьёв – рассказал о возможностях карьерного роста посредством участия в проекте.

Основной целью проекта является формирование кадрового управленческого резерва для системы образования. Проект является целой системой возможностей для профессионального и карьерного роста педагогов-управленцев, методистов, студентов. Сегодня мы не просто рассказываем о сервисах проекта, но налаживаем тесные контакты с учителями, методистами, чтобы улучшить и расширить наши сервисные возможности, — говорит Борис Соловьёв.

Проект «Флагманы образования» включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на содействие управленцам в сфере образования, педагогам в их личностном и карьерном развитии, а также создаёт новые инструменты вовлечения студентов в педагогические специальности.

В прошлом году на конкурс «Флагманы образования» от севастопольцев было подано 170 заявок, 3 педагога прошли в финал. Севастополь представляли Надежда Протасова – директор Балаклавского дома детского и юношеского творчества, Алёна Никитинская – учитель образовательного центра «Бухта Казачья», Михаил Дорохов – старший преподаватель кафедры военно-политической работы ЧВВМУ имени П. С. Нахимова. Михаил Дорохов стал одним из 10 победителей конкурса и вошёл в кадровый резерв управленцев России в системе образования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя