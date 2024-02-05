В Севастополе состоялся обучающий семинар для независимых общественных наблюдателей на выборах Президента РФ. Для практических занятий оборудован модельный избирательный участок со всем необходимым для проведения голосования технологическим оборудованием, в том числе – комплексом обработки избирательных бюллетеней с демонстрацией тестирования.

Центр избирательного права и процесса организован Севастопольской городской избирательной комиссией вместе с Севастопольским государственным университетом. Это наш кабинет, мы в нём сделали модельный избирательный участок, в котором все участники избирательного процесса могут познакомиться именно с работой участковой избирательной комиссии. Мы учим здесь не только свои избирательные комиссии, здесь также проходит обучение студентов в рамках программы конституционного права. У нас есть соглашение с Общественной палатой города Севастополя, и на обучение мы пригласили координаторов-наблюдателей от Общественной палаты. Здесь полностью смоделирован избирательный участок, представлено всё оборудование и комплекс обработки избирательных бюллетеней, можно посмотреть весь процесс. 15, 16 и 17 марта пройдут самые важные в стране выборы – Президента Российской Федерации, и от того, как они пройдут, зависит наше с вами будущее, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Нину Фаустову.

В мероприятии приняли участие члены Севастопольской городской избирательной комиссии и Общественной палаты Севастополя.

Напомним, также идёт приём заявлений избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах Президента РФ. Севастополь – в числе 29 регионов, где пройдёт ДЭГ. Чтобы участвовать в дистанционном электронном голосовании, необходимо подать заявление на Госуслугах до 11 марта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя