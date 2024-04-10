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В Севастополе состоялся педагогический форум «Качественное образование — шаг в будущее»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе состоялся педагогический форум «Качественное образование — шаг в будущее»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:41 10.04.2024

На базе детского центра «Корсунь» в Севастополе прошёл IV Педагогический форум «Качественное образование – шаг в будущее». В этом году приоритетным направлением работы форума стало формирование духовно-нравственных ориентиров для детей и молодёжи.

В целях обмена опытом, совершенствования форм и методов духовно-нравственного воспитания форум объединил представителей государственной власти, руководителей образовательных организаций, органов управления образованием, педагогов, представителей духовенства.

Перед пленарным заседанием у участников форума была возможность посетить экскурсии по детскому центру «Корсунь» и Севастопольской детской школе искусств.

В пленарном заседании приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков, заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик, директор международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

С приветственным словом выступил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.

Духовно-нравственные ценности в сегодняшнем дне актуальны как никогда. Знание истории своей страны и родных мест – важнейшая часть становления мировоззрения человека. У нас в Севастополе с первого класса юным севастопольцам передают любовь к городу, его истории и предкам на региональном курсе «Севастополеведение», — отметил Игорь Михеев.

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Педагогический форум прошёл с целью объединения усилий специалистов и улучшения инструментов духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, совершенствования форм, методов воспитания и образования детей в соответствии с целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти сегодня является приоритетом в обеспечении национальной безопасности нашего государства, единственным способом сохранения национальной идентичности. Сегодня на форуме представлены лучшие практики духовно-нравственного воспитания Севастополя. Нам есть чем поделиться с коллегами из других субъектов Российской Федерации, в том числе и из новых регионов. Уверен, что наш форум и обмен опытом между образовательными системами Крыма и Севастополя в союзе с православной церковью станет продолжением традиций нашего взаимодействия и наметит новые пути для дальнейшего сотрудничества, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Организатором мероприятия выступило Министерство образования, науки и молодёжи Крыма.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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