В Севастополе состоялся первый региональный форум учителей начальных классов-участников программы «Орлята России»

В школе «ЭКОТЕХ+» состоялся I региональный форум программы «Орлята России» в Севастополе. Гостями мероприятия стали учителя начальных классов, которые реализуют программу «Орлята России» в своих образовательных учреждениях, педагоги и советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детско-юношескими общественными объединениями.

Этот форум знаменует рождение новой традиции в Севастополе. Первый форум Орлят – это заявление о том, что в регионе накоплен богатый опыт, позволяющий выходить за рамки базовой программы. Реализация данной программы началась в сентябре 2021 года, и три с половиной года активной работы дали свои плоды:начинали мы с 44 классов в 23 школах, а на данный момент 500 классов, 15 тысяч ребят из 60 школ. И дело вовсе не в цифрах, дело – в ребятах и педагогах, которые присоединяются к движению, и чем больше единомышленников, тем легче, интереснее и продуктивнее станет реализация любых задач! Самое главное – это то, как программа отразится на ребятах, ведь простые ценности закладываются педагогами. Учителя начальных классов – это великие люди, потому что от них очень многое зависит, они воспитывают активных граждан нашей Родины. В Севастополе сформирована дружная команда педагогов, способная создать и воплотить в жизнь любой крупный творческий проект для младших школьников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки города Севастополя Елену Андрус.

Помимо глобальной цели содружества, а именно: формирования социально-значимых ценностей у обучающихся, одной из ключевых задач форума стала передача механизмов эффективного внедрения программы «Орлята России» в родительском сообществе, интеграции в ежедневную практику учителей новых методик и приемов в образовательный процесс.

Наша программа содружества «Орлята России» объединяет миллионы детей, педагогов и родителей по всей нашей стране, нас 89 регионов, и у каждого региона есть «Орлята России» – настолько мы большая семья. «Орлята России» являются первой ступенью «Движения первых», где ребята определяют свой путь развития, а задача педагогов и родителей — сопровождать их на протяжении этого пути. В рамках программы мы стараемся позволить детям не только реализовываться в доступных направлениях, но и образовать дружное сообщество детей, педагогов и родителей. Содружество «Орлята России» для ребенка – это развитие, для родителя – это поддержка, а для педагога – повышение компетентности, – отмечает региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Наталья Загородняя.

С пожеланиями гостям форума также выступила директор школы «ЭКОТЕХ+» Юлия Салпук.

Форум – прекрасная площадка для обмена опытом и идеями, и пусть наша встреча станет отправной точкой на пути к успеху, а самый главный успех – воспитание поистине многогранной личности, патриота России, – говорит Юлия Салпук.

Специалисты, побывавшие в этом учебном году на окружных и федеральных слетах и форумах «Орлят России», рассказали о передовых идеях от ведущих педагогов программы, а также поделились своими впечатлениями от прошедшего слета в ВДЦ «Орленок».

Практическая часть форума состояла из мастер-классов и проектных сессий от педагогов флагманской школы № 33 и учителей-активистов программы.

Образовательные инициативы, культурные мероприятия и физическое развитие играют ключевую роль в личностном и профессиональном развитии современной молодежи России.