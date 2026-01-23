В Севастополе состоялся первый в 2025 году отбор соискателей

В Севастополе состоялся первый в этом году открытый отбор соискателей, по итогам которого практически все участники получили приглашения на повторное собеседование с работодателями. Это свидетельствует о высоком качестве предварительного подбора кандидатов и точном соответствии требованиям заявленных вакансий.
Всего к участию в отборе были приглашены 15 соискателей. Карьерные консультанты Кадрового центра Севастополя заранее сформировали список кандидатов с учетом запросов работодателей, что позволило компаниям избежать просмотра большого количества резюме и проведения случайных собеседований.
В отборе приняли участие Севастопольский театр юного зрителя, «Севтеплоэнерго», а также ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю» Минтруда России. Работодатели предложили вакансии с уровнем заработной платы до 65 тысяч рублей. Среди востребованных специалистов — экономисты, бухгалтеры, сотрудники административно-хозяйственного обеспечения, а также кандидаты на другие должности.
Открытые отборы проводятся на регулярной основе в рамках национального проекта «Кадры». Такой формат позволяет работодателям оперативно закрывать вакансии и подбирать специалистов под конкретные задачи.
Работодатели, заинтересованные в подборе персонала, могут обратиться в Кадровый центр Севастополя за содействием.
Адрес: ул. Руднева, 40. Телефон: +7 (8692) 66-22-92.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
