Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе состоялся первый в 2025 году отбор соискателей
Новости Республики
В Севастополе состоялся первый в 2025 году отбор соискателей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе состоялся первый в 2025 году отбор соискателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:48 23.01.2026

В Севастополе состоялся первый в этом году открытый отбор соискателей, по итогам которого практически все участники получили приглашения на повторное собеседование с работодателями. Это свидетельствует о высоком качестве предварительного подбора кандидатов и точном соответствии требованиям заявленных вакансий.

Всего к участию в отборе были приглашены 15 соискателей. Карьерные консультанты Кадрового центра Севастополя заранее сформировали список кандидатов с учетом запросов работодателей, что позволило компаниям избежать просмотра большого количества резюме и проведения случайных собеседований.

В отборе приняли участие Севастопольский театр юного зрителя, «Севтеплоэнерго», а также ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю» Минтруда России. Работодатели предложили вакансии с уровнем заработной платы до 65 тысяч рублей. Среди востребованных специалистов — экономисты, бухгалтеры, сотрудники административно-хозяйственного обеспечения, а также кандидаты на другие должности.

Узнайте больше:  В 2025 году почти 6000 обращений севастопольских ветеранов СВО были решены

Открытые отборы проводятся на регулярной основе в рамках национального проекта «Кадры». Такой формат позволяет работодателям оперативно закрывать вакансии и подбирать специалистов под конкретные задачи.

Работодатели, заинтересованные в подборе персонала, могут обратиться в Кадровый центр Севастополя за содействием.

Адрес: ул. Руднева, 40. Телефон: +7 (8692) 66-22-92.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.