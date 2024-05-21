В Севастополе состоялся региональный этап игры «Зарница 2.0» для старшеклассников

В Севастополе стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для детей в возрасте от 14 до 17 лет. На базе Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи и спортивного клуба «Асгард» собрались 12 лучших команд, ранее прошедших отборочные соревнования.

Юнармейцы – учащиеся школ № 25, 12, 33, 54, 58, 61, 38, 60, 6, 9, 46 и Севастопольского политехнического лицея – поборолись за первенство в различных военно-спортивных дисциплинах – командных и личных.

В городе Севастополе эта игра более знакома как игра «Рубеж», которая уже на протяжении 58 лет существует в городе. Мы продолжаем сохранять традиции и играть в наш знаменитый «Рубеж». В соревнованиях приняли участие по три команды из каждого района города. На протяжении трёх дней участникам предстояло пройти множество нелёгких испытаний, направленных на общевойсковые знания, физическую и военную подготовку, – это и смотр строя, и военизированная эстафета, и огневой рубеж, и доврачебная помощь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи Ивана Демидова.

Команды соревновались в знании отечественной истории и общевойсковой грамотности, в спортивной, огневой и строевой подготовке, в оказании первой медицинской помощи, военизированной полосе препятствий и основах РХБЗ.

По итогам трёх насыщенных дней определены самые сильные команды: