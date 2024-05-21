В Севастополе состоялся региональный этап игры «Зарница 2.0» для старшеклассников

В Севастополе стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для детей в возрасте от 14 до 17 лет. На базе Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи и спортивного клуба «Асгард» собрались 12 лучших команд, ранее прошедших отборочные соревнования.
Юнармейцы – учащиеся школ № 25, 12, 33, 54, 58, 61, 38, 60, 6, 9, 46 и Севастопольского политехнического лицея – поборолись за первенство в различных военно-спортивных дисциплинах – командных и личных.
В городе Севастополе эта игра более знакома как игра «Рубеж», которая уже на протяжении 58 лет существует в городе. Мы продолжаем сохранять традиции и играть в наш знаменитый «Рубеж». В соревнованиях приняли участие по три команды из каждого района города. На протяжении трёх дней участникам предстояло пройти множество нелёгких испытаний, направленных на общевойсковые знания, физическую и военную подготовку, – это и смотр строя, и военизированная эстафета, и огневой рубеж, и доврачебная помощь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи Ивана Демидова.
Команды соревновались в знании отечественной истории и общевойсковой грамотности, в спортивной, огневой и строевой подготовке, в оказании первой медицинской помощи, военизированной полосе препятствий и основах РХБЗ.
По итогам трёх насыщенных дней определены самые сильные команды:
- 1 место – юнармейский отряд школы № 60 имени Героя Советского Союза В. С. Пилипенко;
- 2 место – юнармейский отряд школы № 61 имени Героя Советского Союза А. И. Маринеско;
- 3 место – юнармейский отряд школы № 9 имени Героя Советского Союза З. И. Парфёновой.
Наша команда готовилась очень серьёзно. Каждый день мы тренировались до вечера, учились разбирать автомат, надевали общевойсковой защитный комплект. Даже приходилось пропускать многие уроки в школе, которые очень важны в нашей жизни. Мы очень надеялись победить. И я рад, что, преодолев все трудности, наша команда смогла занять первое место, — говорит ученик 8-го «А» класса школы № 60 Герман Ларин.
Команда победителей представит Севастополь в окружном полуфинале в Волгограде. Всероссийский финал состоится в сентябре. За звание лучших в нём сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.
Всероссийская военно-патриотическая игра прошла под эгидой «Движения Первых», Севастопольского полка Росгвардии, Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи и Юнармии. Состязания способствуют укреплению физического здоровья, морального духа, воспитывают чувство взаимовыручки, товарищеской поддержки и подготовке к службе в Вооружённых силах Российской Федерации.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму