В Севастополе состоялся Региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

На площадке Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова состоялся региональный этап XIV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров города.
Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания ежегодно является организатором регионального этапа чемпионата, который проходит при поддержке Союза пенсионеров России в Севастополе и департамента труда и социальной защиты.
Участие в соревновании приняли 20 граждан пожилого возраста, показавшие уверенные навыки владения современными компьютерными технологиями. Участники боролись за первые места по следующим направлениям:
- «Финансовая грамотность»;
- «Работа в поисковой системе Яндекс»;
- «Вопросы по информационной безопасности».
Жюри оценивало участников соревнования по следующим критериям: контроль времени прохождения тестовых заданий и количеству правильных ответов.
По результатам голосования были определены победители:
- I место заняли: Борис Сарваров и Татьяна Литвиненко;
- II место: Александр Профатилов и Светлана Демченко.
Победители чемпионата награждены дипломами и фитнес-браслетами, а остальные участники были поощрены дипломами и букетами из роз. Победители регионального этапа представят Севастополь на XIV Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится 27 июня в Москве и пройдёт в дистанционном формате, – рассказали организаторы.
Мероприятие стало частью регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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