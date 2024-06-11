В Севастополе состоялся Региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

На площадке Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова состоялся региональный этап XIV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров города.

Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания ежегодно является организатором регионального этапа чемпионата, который проходит при поддержке Союза пенсионеров России в Севастополе и департамента труда и социальной защиты.

Участие в соревновании приняли 20 граждан пожилого возраста, показавшие уверенные навыки владения современными компьютерными технологиями. Участники боролись за первые места по следующим направлениям:

«Финансовая грамотность»;

«Работа в поисковой системе Яндекс»;

«Вопросы по информационной безопасности».

Жюри оценивало участников соревнования по следующим критериям: контроль времени прохождения тестовых заданий и количеству правильных ответов.

По результатам голосования были определены победители: