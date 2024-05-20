В Севастополе состоялся региональный квест «ВелоДрайв»

В День детских общественных объединений и организаций на площадке детского технопарка «Кванториум» состоялся региональный квест «ВелоДрайв». Спортивное мероприятие объединило более 100 участников разных возрастов. Дети от 8 до 16 лет, а также семейные команды проходили конкурсный маршрут в номинациях «Велосипед» и «Самокат».

Участники проходили специальную полосу с искусственными препятствиями. Здесь оценивали скорость, маневрирование и умение управлять двухколёсным транспортным средством. Трассу необходимо было преодолеть с наименьшим количеством ошибок. Эти навыки важны для умения быстро реагировать на дорожную ситуацию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виктория Кондратенко, организатора квеста «ВелоДрайв» Викторию Кондратенко.

Победители в каждой категории получили подарки, дипломы и кубки.

Также все гости «ВелоДрайва» могли поучаствовать в мастер-классе по управлению моноколесом, обучиться ирландским танцам, проверить знания правил дорожного движения, прокачать креативность в фотоконкурсе и проявить себя в других активностях.

Я не пожалел, что провёл выходной день здесь, в «Кванториуме». Я пришёл сюда с другом, а во время соревнований познакомился ещё с новыми ребятами. Было весело, – отмечает участник мероприятия Егор.

Завершился «ВелоДрайв» семейной игрой «ЛогиКвиз», в которой команды состязались в мышлении, эрудиции и знаниях о спорте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя