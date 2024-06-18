В Севастополе состоялся семейный праздник

В Севастополе прошёл финал городского конкурса семейного творчества «Дефиле колясок – 2024». В конкурсе принимали участие 24 семьи из 23 дошкольных учреждений города.

Сегодня в Севастополе большой семейный праздник. Мы организовываем его для того, чтобы сплотить наши семьи, сохранить и приумножить добрые традиции. Во время подготовки к конкурсу родители вместе с детьми и большой командой сада готовили образы, проявили смекалку и изобретательность, превращая обычную коляску в нечто поразительное и удивительное. Благодаря нашим талантливым севастопольцам мы увидели настоящие произведения искусства: креативные, необыкновенные, фантастические коляски, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Конкурс «Дефиле колясок – 2024» стал отличной возможностью для родителей и детей провести время вместе и проявить фантазию, признаются участники.

Когда наша семья узнала о параде детских колясок, нам сразу пришла идея конструкции российского корабля. Сделали быстро из подручных материалов: картон, цветная бумага, бечёвка, ножницы и скотч. Всё получилось, и назвали этот корабль «Семейный корабль счастья». Такой символичной поделкой мы хотим поддержать всех защитников нашей страны, — поделилась семья Давыдовых.

Во время дефиле также можно было увидеть модели, которые были посвящены творчеству Александра Сергеевича Пушкина и русским традициям.

Создавали необычные коляски сообща. Так, семье Анисимовых из детского сада № 131 в создании коляски «Алые паруса» помогала семья Гулиных. Две недели участники рисовали, шили, мастерили корабль и костюмы. За это время они сдружились и решили дальше поддерживать тёплые дружеские отношения.

В детстве я всегда мечтала, что, когда вырасту, у меня будет хорошая крепкая семья, что однажды я встречу прекрасного человека – своего Грэя. Я ассоциирую себя с Ассоль. Так и случилось. Наша семья росла и развивалась, появились наши замечательные сыновья. А совсем недавно нашей семье исполнилось 10 лет. Нам никогда не бывает скучно друг с другом, мы любим путешествовать, веселиться, ездить в гости к бабушкам и дедушкам. У нас замечательные друзья, — отмечает одна из участниц конкурса Маргарита Анисимова.

Жюри оценивало конкурсантов в номинациях «Живой мир», «Коляска-сказка», «Патриотическая коляска», «Семейные традиции», «Цветочная коляска», «Чудомобиль», «Фантазия без границ», «Коляска будущего», «Техно-коляска».

По итогам конкурса участников наградили грамотами и поощрительными призами.

Напомним, конкурс «Дефиле колясок – 2024» проходит в рамках проведения Года семьи в целях повышения престижа семьи и семейных ценностей, популяризации и поддержки традиций проведения семейного досуга, развития творческого потенциала родителей воспитанников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя