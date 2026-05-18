В Севастополе состоялся слёт направлений Российских студотрядов

В Севастопольском государственном университете прошел слет направлений студенческих отрядов «Голос целины». Мероприятие объединило более 300 студентов в возрасте от 17 до 25 лет и стало площадкой для обмена опытом, обучения и творческого взаимодействия.

Бойцы РСО получают важный опыт, который формирует личность, развивает профессиональные и социальные навыки. Чтобы ребята могли достойно выполнять поставленные задачи и приносить реальную пользу обществу, крайне важна комплексная подготовка. Бойцы участвуют в крупных проектах, а высокий уровень подготовки гарантирует, что работа будет выполнена на должном уровне. Отряды – это старт карьеры для студентов, а подобное обучение дает практические навыки и вырабатывает умение работать в команде, – отметила начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Трехдневная программа включила в себя образовательные, деловые и творческие активности. В рамках образовательного блока участников ждали профильные лекции для отрядов проводников, педагогического, строительного, сервисного, производственного и медицинского направлений, а также сессии по лидерству, игропрактики.

Слет студенческих отрядов «Голос целины» – это уникальная возможность для участников студенческих отрядов Севастополя не только обменяться опытом, но и укрепить командный дух. Мы создаем пространство, где каждый участник сможет раскрыть свой потенциал: будь то профессиональные навыки в рамках профильных лекций или творческие способности на фестивалях. Уверена, что этот слет станет важным шагом в развитии студотрядовского движения Севастополя и вдохновит ребят на новые достижения в рамках рабочей деятельности, – поделилась руководитель студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

Главная цель мероприятия – укрепить внутриотрядные отношения, повысить профессиональные и личностные компетенции участников движения, сформировать базу лучших практик работы отрядов и развить творческий потенциал отрядного движения.

