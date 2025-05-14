В Севастополе состоялся смотр номеров конкурса «Крылатый ветер»

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялся просмотр конкурсных номеров участников Хорового детского фестиваля-конкурса «Крылатый ветер» в категории «Любительские хоровые коллективы». На сцене выступили хоровые коллективы в академической манере вокального исполнения. Конкурсанты – хоры образовательных организаций всех типов и видов, общественных организаций. Возраст участников составил от 8 до 17 лет включительно.
Конкурсную программу представляют любительские хоры из общеобразовательных школ нашего города. В программе 23 номера, среди них песни, посвященные 80-летию Великой Победы, песни советских композиторов и авторов. С давних времен было заведено, что в каждой школе должен быть хор, и сейчас мы работаем над тем, чтобы возродить эту традицию. Петь хором — это не так уж и просто, потому что нужно слушать друг друга, знать, какая у тебя партия, четко ее держать и не подводить товарища. От каждого зависит, как будет звучать произведение. Вокальное хоровое искусство все больше и больше становится популярным, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя методиста Дворца детского и юношеского творчества Ирину Дацко.
«Крылатый ветер» в Севастополе проводится в четвертый раз. Компетентное жюри оценивает каждое произведение по утвержденным критериям.
Отбор проходит непросто. Подготовка длится практически целый год. Подготовить репертуар сложно, потому что нужно и шагать в ногу со временем, чтобы он обязательно нравился детям. Поэтому все песни должны быть дороги детям, идти к душе. Репертуар наш состоит из старшего хора, духовной музыки, акапельной музыки, народной и патриотической музыки. Детям больше нравится петь патриотическую музыку. Сегодня от нашей школы выступают три коллектива: хор 1-го класса, старший сводный хор и школьный сводный хор, состоящий из 100 человек, — цитирует отмечает педагог дополнительного образования, хормейстер и учитель музыки школы №57 Татьяна Черногородова.
Напомним, что учредителем Фестиваля являются Правительство Севастополя и Фонд поддержки гуманитарных проектов «Моя история».
Организаторы Фестиваля – «Дворец детского и юношеского творчества», «Севастопольская детская музыкальная школа Nº 1 имени Николая Андреевича Римского-Корсакова» и «Центр народного творчества».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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