В Севастополе состоялся смотр номеров конкурса «Крылатый ветер»

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялся просмотр конкурсных номеров участников Хорового детского фестиваля-конкурса «Крылатый ветер» в категории «Любительские хоровые коллективы». На сцене выступили хоровые коллективы в академической манере вокального исполнения. Конкурсанты – хоры образовательных организаций всех типов и видов, общественных организаций. Возраст участников составил от 8 до 17 лет включительно.

Конкурсную программу представляют любительские хоры из общеобразовательных школ нашего города. В программе 23 номера, среди них песни, посвященные 80-летию Великой Победы, песни советских композиторов и авторов. С давних времен было заведено, что в каждой школе должен быть хор, и сейчас мы работаем над тем, чтобы возродить эту традицию. Петь хором — это не так уж и просто, потому что нужно слушать друг друга, знать, какая у тебя партия, четко ее держать и не подводить товарища. От каждого зависит, как будет звучать произведение. Вокальное хоровое искусство все больше и больше становится популярным, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя методиста Дворца детского и юношеского творчества Ирину Дацко.

«Крылатый ветер» в Севастополе проводится в четвертый раз. Компетентное жюри оценивает каждое произведение по утвержденным критериям.