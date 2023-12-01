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В Севастополе состоялся спортивный праздник «Спорт без границ»

В Севастополе состоялся спортивный праздник «Спорт без границ»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:31 01.12.2023

В первый день зимы в Севастополе состоялся спортивный праздник «Спорт без границ», посвящённый Международному дню инвалидов. Впервые такие соревнования и весёлые спортивные игры прошли в городе в прошлом году для семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

В начале декабря отмечается Международный день инвалидов. По всей стране проходят мероприятия, посвящённые этому празднику, дающие возможность всем людям с ограниченными возможностями здоровья провести совместный досуг, почувствовать дух единения. Сегодня мы решили провести спортивный праздник и подарить детям хорошие эмоции, – цитирует пресс-служба вуза начальника отдела по развитию физической культуры и массового спорта, адаптивного спорта управления спорта Севастополя Ларису Евдокимову.

Участники разделились на три команды, у каждой был свой капитан-аниматор. Все этапы соревнований проходили в напряжённой борьбе, под руководством ведущего. Дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в подвижных играх и эстафетах, которые включали ведение футбольного мяча по прямой с препятствиями, бросок баскетбольного мяча в кольцо, коллективное рисование картин. Также для ребят было подготовлено шоу мыльных пузырей. Все участники соревнований получили призы.

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В Севастополе состоялся спортивный праздник «Спорт без границ» В Севастополе состоялся спортивный праздник «Спорт без границ» В Севастополе состоялся спортивный праздник «Спорт без границ»

Мероприятие проводилось в новом физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Шевченко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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