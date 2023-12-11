В Севастополе состоялся турнир по самбо «Герои Отечества»

В спортивной школе олимпийского резерва №2 состоялся турнир по самбо «Герои Отечества», посвящённый памяти Фёдора Богнетова и памяти участника СВО Дмитрия Вострикова.

Мероприятие организовано в рамках Межрегионального турнира по единоборствам «Герои Отечества» при поддержке Министерства спорта РФ, спортивно-патриотического клуба «ЯРОПОЛК», управления спорта города Севастополя и олимпийского совета Севастополя. В проекте приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, в каждом из них прошли соревнования по олимпийским видам спорта: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Впервые разные спортивные Федерации субъектов России встретились в одном турнире в формате телемоста. Представители видов единоборств сплотились, отдавая дань памяти погибшим Героям Российской Федерации и чествуя живых современных Героев Отечества. Телемост между участвующими субъектами позволил одновременно увидеть многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, а также раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО»,– поделился начальник управления спорта Сергей Резниченко.

Жёны и дети Дмитрия Вострикова и Фёдора Богнетова участвовали в открытии турнира, поприветствовали спортсменов и пожелали им удачи, благодаря, что память о Героях жива, — говорят организаторы.

В командном турнире приняло участие шесть команд из разных спортивных школ и клубов города Севастополя.

1 место — команда Спортивной школы олимпийского резерва №2 (тренеры Глебов П.В., Глебов Д.В.);

2 место — команда Спортивной школы олимпийского резерва №2/СК Соловьи (тренеры Медовник А.Г., Говоруха Р.В.);

3 место — команда Спортивной школы олимпийского резерва №2 (тренеры Воловик К.А., Протопопов В.В., Дорофеев В.В., Амелин В.А.);

3 место — команда Клуба спортивных единоборств (тренеры Ахметзянов Р.Г. и Бобров В.А.).

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя