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В Севастополе состоялся «Урок цифры» на тему технологий тестирования
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе состоялся «Урок цифры» на тему технологий тестирования

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:43 12.03.2024

Сегодня в Севастополе в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» департамент цифрового развития провёл открытый урок «Технологии тестирования» для учеников 8-А класса школы № 60.

Школьникам рассказали о тестировании программного обеспечения, включая этапы его процесса, инструменты, методы и необходимые навыки тестировщиков. Кроме того, ребята познакомились с многообразием профессий в ИТ, связанных с тестированием программных продуктов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления развития цифрового региона департамента цифрового развития Севастополя Ангелину Буровцову.

Помимо прослушивания лекции, ученики просмотрели видеопрезентацию и прошли онлайн-тренажёр. Тренажёр и тематический видеоролик являются эффективными образовательными инструментами, повышающими интерес к обучению и позволяющими учащимся практиковать и закреплять полученные знания. В 2023 году севастопольские школьники прошли онлайн-тренажёр более 50 тысяч раз.

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По завершении обучения слушатели «Уроков цифры» могут получить сертификат, соответствующий уровню квалификации:

  • начинающий детектив-тестировщик;
  • опытный детектив-тестировщик;
  • профессиональный детектив-тестировщик.

«Уроки цифры» – это серия уроков информатики, которые проходят в течение учебного года в российских школах в различных форматах. Онлайн-проект в Севастополе реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ», реализуемого по инициативе Президента России.

В течение 2024 года сотрудники департамента цифрового развития Севастополя будут каждый месяц проводить «Уроки цифры» в различных школах города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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