В Севастополе состоялся Всероссийский день самбо

18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Шевченко отметили Всероссийский день самбо.

В 2023 году этот вид спорта, разработанный российскими тренерами и инструкторами, отмечает юбилей: 85 лет назад, в 1938 году, он получил от Спорткомитета СССР официальный статус. Сегодня самбо входит в число наиболее массовых видов спорта в России и служит сохранению здоровья детей и формированию культуры здорового образа жизни. Самбо – это не просто спорт, это часть нашей культуры, система воспитания лучших качеств человека, воспитания настоящего гражданина своей страны.

Самбо стал третьим уроком физкультуры в восьми школах Севастополя, а значит – одним из компонентов воспитательной работы, ведь здесь присутствует не только спортивная составляющая, но и серьёзная идеологическая часть, которая обязательно сопутствует занятиям спортом, особенно единоборствами. Самбо – исключительно национальный вид борьбы, опирающийся на славные воинские традиции нашей армии, традиции долга, чести, верности Отчизне, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

В соревнованиях приняли участие более 150 юношей и девушек 2011-2012 годов рождения в разных весовых категориях.

Сейчас, отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя, самбо уделяется особое внимание: реализуется федеральный проект партии «Единая Россия» «Za самбо». Главная цель проекта – привлекать севастопольцев к здоровому образу жизни, создавать комфортные условия для занятий спортом, делать его доступным.

В рамках этого проекта на улице Гавена открыли «Дом самбо» – сейчас там занимаются около 100 парней и девушек. В Севастополе есть полноценное отделение самбо: оно работает на базе спортшколы олимпийского резерва № 2, там обучаются более 200 спортсменов. Также в городе запустили проект «Самбо в школу»: в четырёх учебных заведениях детей учат самозащите.

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя