В Севастополе состоятся прослушивания в театральную школу Олега Табакова

12 и 13 апреля приемная комиссия театральной школы Олега Табакова во главе с художественным руководителем, народным артистом России Владимиром Львовичем Машковым впервые проведет прослушивания в Севастополе. Заявки на прослушивание можно подать до 4 апреля включительно по ссылке.

Абитуриентам необходимо подать анкету и видеовизитку. Участвовать могут ученики девятых и десятых классов, а также первокурсники колледжей. По итогам региональных прослушиваний в Севастополе приемная комиссия выберет абитуриентов, которые продолжат проходить отборочные испытания.

Владимир Львович Машков уделяет особое внимание Севастополю и нашей детской школе искусств. Во время одних из гастролей труппы театра я попросил народного артиста взять шефство над школой, и он согласился. Благодаря этому у наших детей появилась возможность учиться актерскому мастерству у признанных профессионалов своего дела, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

После отбора в регионах состоится финальный конкурс в Москве. Здесь соберутся абитуриенты со всех городов, где проходили прослушивания. На финальном конкурсе преподаватели учебного заведения выберут 24 человека, которые станут студентами школы Табакова и будут бесплатно жить в центре Москвы и обучаться актерской профессии у известных актеров: Владимира Машкова, Сергея Угрюмова, Яны Сексте, Владислава Миллера, Виталия Егорова, Алены Лаптевой и других. Благодаря единственной в России интегрированной программе выпускники получают высшее образование при поступлении после 9 и 10 класса.

В этом году приемная кампания проходит в рамках проекта «Школа Табакова: траектория театрального образования», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В регионах пройдут не только прослушивания, но и творческие встречи, мастер-классы и лекции.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя