В Севастополе сотрудница обворовала отделение Почты, в котором работала

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратилась руководитель одного из почтовых отделений города — из кассы пропали 87000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили, что к краже причастна 54-летняя сотрудница учреждения. После рабочего дня она забрала вырученные деньги из кассы и скрылась. Полицейские установили ее местонахождение и задержали, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.