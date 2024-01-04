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В Севастополе сотрудники ГИБДД помогли мужчине, нуждавшемуся в экстренной медицинской помощи

В Севастополе сотрудники ГИБДД помогли мужчине, нуждавшемуся в экстренной медицинской помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 15:10 04.01.2024

В Севастополе наряд ДПС  в составе старшего лейтенанта полиции Александра Аксёнова и старшего лейтенанта полиции Михаила Ведякина, помог молодому человеку, которому срочно потребовалась медпомощь. Находясь на маршруте патрулирования, на автодороге «Севастополь — Бельбек», инспекторы обратили внимание на автомобиль, ехавший впереди. Водитель машины включил аварийную сигнализацию, явно пытаясь привлечь к себе внимание автоинспекторов.

Сотрудники полиции сразу же остановились, чтобы выяснить, что случилось. Из автомобиля выбежал мужчина и взволнованным голосом сообщил, что в салоне находится его 21-летний сын Алексей, который получил серьезную травму руки и ему требуется срочная медицинская помощь. Водитель рассказал, что на даче они вдвоём производили ремонтные работы и Алексей случайно поранил руку «болгаркой». Понимая, что из-за образовавшегося на автодороге затора быстро доставить истекающего кровью сына в больницу не получится, он принял решение обратиться за помощью к полицейским, — сообщили в МВД по РК.

Моментально оценив сложность ситуации, автоинспекторы пересадили парня в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, повезли его в направлении ближайшей больницы. По пути следования сотрудники увидели экипаж скорой медицинской помощи и решили передать пострадавшего медикам. Убедившись, что жизни молодого человека ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

За долгие годы службы в органах внутренних дел я видел разные ситуации, – рассказал старший лейтенант полиции Александр Аксёнов. – Мой долг, как сотрудника полиции, всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. В этой ситуации я и мой напарник понимали, что любое промедление могло обернуться трагедией, и этого нельзя было допустить.

На следующий день после инцидента автоинспекторы навестили Алексея в медицинском учреждении, поинтересовались о состоянии его здоровья и самочувствии. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он быстро пошёл на поправку.

Когда я увидел в коридоре больницы знакомые лица автоинспекторов, мне стало радостно и спокойно на душе! Я как будто встретился с родными людьми. — рассказал Алексей. — Полицейские очень помогли мне! Спасибо им огромное, я очень благодарен.

После случившегося семья молодого человека направила благодарственное письмо в УМВД России по г. Севастополю, в котором еще раз поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь.

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