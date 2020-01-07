В Севастополе сотрудники ГИБДД повторяют дорожные правила с детьми. В парках города

В Севастополе рамках операции профилактического мероприятия «Зимние каникулы!» полицейские проводят мероприятия по профилактике аварийности с участием детей-пешеходов и велосипедистов. Площадки для общения — парки и площади города.

Сотрудники ГИБДД рассказали детям и взрослым для чего нужны световозвращающие элементы, напомнили о правилах поведения на проезжей части и провели для них тематические игры на проверку знаний дорожных знаков. Юным велосипедистам полицейские напомнили об обязательном использовании велосипедного шлема, а при переходе дороги по пешеходному переходу о необходимости спешиваться. Также школьники повторили, что перед тем как выйти на дорогу, всегда нужно смотреть по сторонам, чтобы, убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешехода. Не остались в стороне и молодые родители, которые пришли в парк с совсем маленькими детьми. Сотрудники ГИБДД рассказали о классификации видов детских удерживающих устройств и смогли проконсультировать по вопросам Правил дорожного движения, — рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.



В память о мероприятии каждый участник получил от автоинспекторов световозвращающий элемент, который поможет стать заметнее для водителей в тёмное время суток.

фото: пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю