В Севастополе сотрудники ГИМС призывают к соблюдению режима самоизоляции

Ежедневно во всех районах и населённых пунктах региона сотрудники Главного управления МЧС России по городу Севастополю проводят рейды, цель которых – надзор за соблюдением гражданами правил режима самоизоляции в связи с эпидемиологической ситуацией. 28 апреля специалисты центра ГИМС в пешем порядке и на автомобиле курсировали по территории пляжей «Омега» и «Парк Победы», а также по прилегающей местности.

В ходе патрулирования массового перемещения людей на данных территориях не выявлено. Всего инспекторы выявили менее десятка граждан, нарушающих установленные меры безопасности. С данными лицами провели разъяснительную беседу. В частности, им напомнили, что в дни самоизоляции не следует покидать жилище без крайней необходимости, от прогулок стоит воздержаться, а если выйти на улицу всё-таки нужно, то при этом обязательно используются средства индивидуальной защиты. В рейде участвовали три человека личного состава и одна единица техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МС России в Севастополе.

фото: пресс-служба МЧС России в Севастополе