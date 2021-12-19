В Севастополе сотрудники ГИМС проверили, как соблюдают правила любители зимней морской рыбалки

Любители зимней морской рыбалки в Севастополе вышли в море за свежим уловом. Говорят, особенно хорошо сейчас клюют черноморская сельдь и ставрида. Навигация в регионе не прекращается с приходом холодов, потому даже в декабре желающих провести время с удочкой в солёной акватории немало. Для поддержания порядка и обеспечения безопасности на морских просторах в очередной рейд по бухтам Севастополя отправились сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

В первую очередь мы, конечно, проверяем наличие спасательных средств, их соответствие нормам и требованиям, умение людей правильно ими пользоваться. Особое внимание обращаем на надувные лодки длиной до четырёх метров, на которых, согласно требованиям, во время движения люди постоянно должны находиться в спасательных жилетах. В целом люди стараются правила соблюдать, хотя некоторые допустили незначительные нарушения: жилеты находились в расстёгнутом состоянии или лежали рядом, не были надеты. Эти недочёты устранялись на месте, потому мы сегодня ограничились лишь устными предупреждениями и профилактическими беседами – административных протоколов составлено не было, – цитирует пресс-служба старшего государственного инспектора, руководителя группы патрульной службы № 3 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Севастополю Дмитрия Кондрашова.

В ходе осмотра плавсредств инспекторы в обязательном порядке запрашивают у водителей имеющиеся в наличии документы, оценивают, полон ли этот комплект, проверяют, имеются ли на борту необходимое спасательное снаряжение, есть ли сигнальные ракеты, не истёк ли срок их эксплуатации. Кроме того, специалисты определяют, могут ли судоводители быть допущены к управлению: им предлагают пройти экспресс-тест на алкоголь, точно выявляющий даже лёгкую степень опьянения.

Подобные проверки являются действенными мерами контроля, которые помогают не только выявлять нарушения – они побуждают судоводителей в целом не терять бдительности, поддерживать свою сознательность и внимательно относиться к существующим правилам. В состоявшемся рейде были задействованы 3 сотрудника ГИМС и одно плавсредство. Патрулирование черноморской акватории инспекторы ГИМС ведут ежедневно – как самостоятельно, так и совместно с представителями надзорных органов иных ведомств. Мероприятия активно будут проводиться также в период праздничных зимних каникул, когда также ожидается большое количество желающих порыбачить или просто совершить морскую прогулку, — подчёркивают в чрезвычайном ведомстве.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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