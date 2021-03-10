В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов провели рейд «Неплательщик»

В Севастополе инспекторы ГИБДД, совместно с судебными приставами провели оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик». «Вычислять» должников помогли возможности центра автоматической фиксации административных правонарушений и комплекса «Дорожный пристав».

Во время межведомственного рейда программный комплекс «Дорожный пристав» сканирует номера машин и сверяет их с базой данных исполнительных производств. Если обнаруживается, что владелец автомобиля имеет задолженность, система сигнализирует об этом. Автоинспекторы останавливают автомобиль, а судебные приставы вручают неплательщику квитанцию или постановление суда, также автомобиль могут арестовать на месте, — рассказали в ГИБДД.

В ходе проведения рейдового мероприятия проверку прошли автомобили, владельцы которых являются должниками по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила около 500 тысяч рублей.

Также сотрудники ДПС за время проведения рейда передали четыре транспортных средства сотрудникам Управление Федеральной службы по городу Севастополю, водители которых имеют неоплаченные штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

Отметим, что в базу данных «Дорожный пристав» внесены все должники по производствам, которые находятся на исполнении в Севастополе: неоплаченные штрафы ГИБДД, алименты, долги по коммунальным платежам.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Неплательщик» будет проводиться в Севастополе и в дальнейшем.

Фото: ГИБДД.