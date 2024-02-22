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В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и УФСИН поработали с нарушителями ПДД

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и УФСИН поработали с нарушителями ПДД

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 14:11 22.02.2024

Урок пойдет впрок.

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции, совместно со специалистами регионального УФСИН организовали совместное мероприятие по профилактике правонарушений и преступлений в сфере дорожного движения.

Автоинспекторы провели занятие с лицами, осужденными к наказаниям без изоляции от общества за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. В ходе беседы слушателям довели информацию о состоянии аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних, указали на основные нарушения ПДД, допускаемые водителями и пешеходами. В рамках мероприятия были рассмотрены наиболее резонансные ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей, — рассказали в ГИБДД.

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и УФСИН поработали с нарушителями ПДД

Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по г. Севастополю Наталья Васильева проинформировала участников встречи об уголовной и административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и предупредила о проведении регулярных профилактических рейдов «Нетрезвый водитель».

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В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции и УФСИН поработали с нарушителями ПДД

Автоинспекторы вручили присутствующим памятки о соблюдении Правил дорожного движения.

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