В Севастополе сотрудники лесничеств патрулируют леса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 26.05.2026

Сотрудники Терновского и Мекензиевского участковых лесничеств проводят масштабные рейдовые мероприятия по профилактике лесных пожаров на территории Севастополя. Акцент делается на информационно-разъяснительной работе с жителями и гостями города.

За прошедшие выходные патрульные группы Терновского участкового лесничества провели около сорока профилактических бесед: сотрудники разъясняли правила поведения в лесу, акцентируя внимание на недопустимости разведения костров в неположенных местах. Каждому участнику беседы вручили информационные листовки, в которых указаны официально разрешенные зоны для отдыха и приготовления пищи на открытом огне.

Параллельно аналогичная работа велась и на территории Мекензиевского участкового лесничества, где за прошедшую неделю было проведено около пятидесяти профилактических бесед. Сотрудники лесничеств отмечают, что личный контакт позволяет донести важную информацию в доступной форме и повысить уровень ответственности каждого за сохранение лесных ресурсов.

Напоминаем, что соблюдение простых правил пожарной безопасности — это не просто формальность, а реальный вклад в сохранение уникальной природы Севастополя. Разведение костров допускается исключительно в специально оборудованных местах. За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность.

Сообщить об обнаружении дыма в лесу или фактах нарушения правил пожарной безопасности можно по телефону единой службы спасения 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

