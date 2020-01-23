В Севастополе сотрудники МЧС общаются с социально незащищёнными семьями с детьми

Сотрудники МЧС в Севастополе проводят рейды, направленные на повышение уровня пожарной безопасности в жилищах социально незащищённых семей с детьми.



23 января во всех районах города прошли профилактические рейды, в ходе которых инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы чрезвычайного ведомства совместно с полицией напомнили гражданам об основных правилах, исполнение которых помогает защитить жильё от беды. Для закрепления этой важной информации людям раздали тематические листовки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Посетив семьи – многодетные или попавшие в сложную жизненную ситуацию – специалисты также осмотрели их домовладения на предмет исполнения требований пожарной безопасности в быту.

Кроме того, в рамках сегодняшнего рейда мы проинформировали население о возможности установки автономных датчиков-извещателей, которые могут помочь узнать о возгорании на ранней стадии и вовремя предотвратить распространение огня. Предложили людям написать заявления на оснащение жилищ такими приборами. Для социально незащищённых семей с детьми они устанавливаются на безвозмездной основе, – подчёркивает главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю майор внутренней службы Людмила Компаниец.

Установка автономных дымовых датчиков-извещателей в домах многодетных и других социально незащищённых семей с детьми на безвозмездной основе – инициатива МЧС России по городу Севастополю, в осуществлении которой ведомство заручается поддержкой городских организаций. В ближайшие месяцы в планах установка около тридцати таких устройств в жилищах севастопольцев.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе