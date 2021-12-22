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В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева

В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:49 22.12.2021

В связи с неблагоприятными погодными явлениями – температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия, сильный ветер и обильные осадки в виде снега – Главным управлением МЧС России по городу Севастополю предприняты меры, направленные на помощь населению. 22 декабря в Нахимовском районе города сотрудниками чрезвычайного ведомства развёрнут мобильный пункт обогрева.

В палатке МЧС России, расположенной по адресу улица Генерала Жидилова, 121-а, граждане на безвозмездной основе могут получить тёплые пледы и горячее питьё. Также внутри топится печь, организованы места для отдыха, есть возможность зарядить мобильные телефоны и иные устройства первой необходимости. В готовности техника повышенной проходимости ЗИЛ-131 и два снегоболотохода, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева

Планируется, что пункт обогрева будет работать до установления благоприятной метеорологической обстановки.

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В Севастополе сотрудники МЧС России развернули пункт обогрева

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