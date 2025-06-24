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В Севастополе сотрудники МЧС спасали лошадей
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе сотрудники МЧС спасали лошадей и тушили горящую растительность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 24.06.2025

Горящую растительность и мусор 5 раз за сутки тушили в Севастополе:

Возгорание травы на открытой территории площадью 4 гектара ликвидировали в районе улицы Энергетиков. Ситуацию осложнял сильный ветер, однако огнеборцы не дали пламени продвинуться к жилому сектору. Погибших, пострадавших нет. На месте работали силы МЧС России, а также Спасательной службы Севастополя, Лесхоза, флота, автоцистерны предприятия «Севавтодор». Задействовалось 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 15 специалистов и 5 автомобилей.

А в районе Федюхиных высот на открытой территории пламя охватило 2 гектара травы. С горящего поля сотрудники МЧС России вывели 20 лошадей в безопасное место. Животные и люди не пострадали.  

На месте работали силы МЧС России, Лесхоза, флота, автоцистерны предприятия «Севавтодор» – всего 15 человек и 6 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 12 сотрудников и 4 автомобиля, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

МЧС России по Севастополю призывает соблюдать правила пожарной безопасности на природе! Использование открытого огня запрещено!

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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