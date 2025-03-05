В Севастополе сотрудница украла деньги у своего работодателя. Доверчивым он оказался...

Предварительно установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель поручил своей 23-летней работнице приобрести на популярной онлайн-площадке товары и перечислил ей на карту около 27 тысяч рублей. Чуть позже необходимость в покупках пропала, о чём бизнесмен сообщил подчинённой и попросил её вернуть денежные средства. Однако девушка не выполнила просьбу работодателя, некоторое время обманывала его, а затем скрылась с похищенными деньгами и потратила их на свои личные нужды. Не добившись возврата своих средств, мужчина обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.