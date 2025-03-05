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Новости Республики
В Севастополе сотрудница украла деньги у своего работодателя. Доверчивым он оказался...
фото: pxhere.com

В Севастополе сотрудница украла деньги у своего работодателя. Доверчивым он оказался…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:14 05.03.2025

Следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении местной жительницы о хищении денежных средств обманным путём.

Предварительно установлено, что 37-летний индивидуальный предприниматель поручил своей 23-летней работнице приобрести на популярной онлайн-площадке товары и перечислил ей на карту около 27 тысяч рублей. Чуть позже необходимость в покупках пропала, о чём бизнесмен сообщил подчинённой и попросил её вернуть денежные средства. Однако девушка не выполнила просьбу работодателя, некоторое время обманывала его, а затем скрылась с похищенными деньгами и потратила их на свои личные нужды. Не добившись возврата своих средств, мужчина обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую.

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В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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