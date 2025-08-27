В Севастополе «социальное такси» выполнило в 2025 году почти 8 тысяч поездок

Услуга «Социальное такси» создана специально для людей с ограниченными физическими возможностями, которым сложно пользоваться общественным транспортом. С начала года совершено уже 7742 поездки.

Специально оборудованные автомобили позволяют маломобильным гражданам свободно передвигаться по городу, получая необходимую помощь в транспортировке. Услуга помогает сделать жизнь людей с ограниченными возможностями более комфортной и независимой.

Инвалиды имеют возможность бесплатно добираться до больниц, аптек, учреждений социальной защиты, а также до культурных и развлекательных мероприятий по всему городу.

Такая специальная мера поддержки для людей с ограниченными физическими возможностями была введена в 2016 году. Предоставляет услугу предприятие ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова, — отметила начальник управления по организации предоставления мер государственной социальной поддержки Ирина Залознова.

Услуга доступна для следующих категорий граждан:

— инвалиды I группы;

— инвалиды II и III группы с ограниченными способностями к передвижению;

— инвалиды II группы по зрению;

— дети-инвалиды;

— инвалиды войны;

— родители и законные представители детей-инвалидов до 18 лет (при сопровождении не более двух человек);

— лица, сопровождающие инвалидов (также не более двух человек);

— лица старше 80 лет с III группой инвалидности.

Помогает пассажирам социального такси водитель специального транспортного средства.

Машина оснащена подъемником, который упрощает передвижение людей на инвалидных колясках. Грузоподъемность его 380 килограмм. В автомобиль вмещается 6 человек и 2 коляски. Также автомобиль оборудован поручнями для фиксации колясок во время движения, — рассказал водитель категории D участка социального такси Геннадий Медовник.

Условия предоставления услуги: до шести бесплатных поездок в месяц. Особые категории пассажиров — пациенты, проходящие гемодиализ и химиотерапию, они могут пользоваться мерой без ограничений.

Заказ машины можно оформить заблаговременно — от трёх часов до семи дней до планируемой поездки. Ежедневно услугой пользуются 40–60 человек.

Очень удобно, что есть такая услуга, без нее было бы очень тяжко. Благодаря социальному такси у нас появляется возможность посещать больницы и культурные мероприятия. В месяц можно 6 раз воспользоваться услугой и я стабильно заказываю ее все 6 раз. С водителями мы уже как друзья. Видимся, общаемся, очень ценим их заботу о нас, — рассказала получатель услуги Ольга Федорова.

Услуга предоставляется ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова». Для бронирования автомобиля можно обратиться к диспетчеру по телефонам: +7 (978) 300-95-66 или +7 (8692) 53-02-90. Заявки принимаются в понедельник-четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу – с 8:30 до 16:00 без перерыва. Заказ оформляется не более чем за 7 суток до поездки.

Дополнительную информацию о работе «Социального такси» можно найти на сайте департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя