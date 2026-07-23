В Севастополе совершенствуют меры поддержки местного бизнеса

В Севастополе приняли пакет дополнительных мер, призванных поддержать предпринимателей: снизили арендную плату за городскую землю и помещения, уменьшили платежи для владельцев нестационарных торговых объектов, а местных производителей полностью освободили от платы за размещение своих павильонов до конца года.

Сегодня на заседании Правительства внесли изменения, которые сделают получение этих мер поддержки проще.

Предпринимателям не нужно обращаться в ДИЗО, чтобы внести изменения в договор аренды государственного имущества. Перерасчет арендной платы департамент сделает самостоятельно.

Снижение арендной платы распространяется на весь установленный период — с 1 июля по 30 сентября, независимо от даты получения уведомления.

В депертаменте открыли «горячую линию»: предприниматели могут сюда обратиться по вопросам получения меры поддержки:

+7 (8692) 54-52-65

+7 (8692) 54-42-31

+7 (8692) 54-21-50

Собственникам помещений рекомендуют поддержать своих арендаторов. Если владелец воспользуется льготами, предоставленными городом, их рекомендовано распространить и на арендаторов или субарендаторов: снизить арендную плату, предоставить отсрочку или изменить график платежей.

источник: Правительство Севастополя

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