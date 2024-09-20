В Севастополе создадут Клуб молодых семей

Севастопольские участницы заезда «Семейные ценности» форума Истоки обратились с инициативой создания клуба молодых семей в управление по делам молодёжи нашего города.

На этой неделе начальник управления по делам молодёжи Марина Слонченко встретилась с девушками, чтобы обсудить план работы клуба и основные направления работы.