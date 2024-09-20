В Севастополе создадут Клуб молодых семей

Севастопольские участницы заезда «Семейные ценности» форума Истоки обратились с инициативой создания клуба молодых семей в управление по делам молодёжи нашего города.
На этой неделе начальник управления по делам молодёжи Марина Слонченко встретилась с девушками, чтобы обсудить план работы клуба и основные направления работы.
Очень символично, что в Год семьи мы вместе с участниками молодёжного историко-культурного форума «Истоки» открываем клуб молодых семей. Уверена, он станет площадкой, которая объединит молодых родителей Севастополя и детей, и мы вместе сможем реализовать новые инициативы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Марину Слонченко.
Открытие клуба молодых семей готовится ко Дню матери.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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