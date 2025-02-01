В Севастополе создадут православный молодежный центр «Точка опоры»

В Севастополе будет открыт православный молодежный центр «Точка опоры». «Точка опоры» будет работать в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», такие центры будут созданы также в Симферополе, Ялте и Феодосии. Идея создать православный молодежный центр принадлежит Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.

Мне кажется, в самом названии отражена очень четко суть центра: это то место, где можно будет найти друзей-единомышленников, получить знания о нашей культуре,истории и вере; найти ответы на вопросы, которые волнуют, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

«Точка опоры» станет не просто местом встречи для молодежи — здесь будут работать творческие мастерские, клуб путешественников, для ребят организуют исторические и богословские лектории. В распоряжении у молодежи будут телестудия и студия звукозаписи, где можно будет воплощать творческие проекты.

Здесь же откроется антикафе: пространство для общения получило рабочее название «У Хрюнстона и Коби».

Планируется, что «Точка опоры» откроется в феврале. У этого проекта уже есть свой канал в телеграме – сейчас там уже публикуют анонсы мероприятий, которые проходят в музейно-храмовом комплексе: молодежных встреч, евангельских бесед и других событий.

2 февраля всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет приглашают на воскресную молодежную встречу, которая пройдет в формате прогулки. Игумен Павел (Полуков) расскажет, при каких обстоятельствах был построен Свято-Владимирский собор, в чем его архитектурные особенности, как и чем жили херсонеситы, какое наследие досталось нам от древнего города. После можно будет попить чай и обсудить впечатления от экскурсии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя