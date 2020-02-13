В Севастополе создадут реестр детских организаций отдыха и оздоровления

Решение о создании в Севастополе реестра детских организаций отдыха и оздоровления принято Правительством города

Начинается оздоровительная кампания. Реестр в марте уже должен быть создан и работать при закупках путёвок (за счёт бюджета), – цитирует «Новый Севастополь» директора департамента науки и образования и науки Елену Богомолову.

В реестр войдут не только государственные учреждения, но и частные. Департаменту также будут переданы полномочия госконтроля по проверке этих учреждений и обязанности повышения качества и безопасности предоставления услуг по оздоровлению детей.

По словам Елены Богомоловой, в ближайшее время Законодательное собрание рассмотрит соответствующие изменения местных нормативных актов – поддержка профильного парламентского комитета у департамента есть.