В Севастополе создадут туркомплекс со страусиной фермой и фуд-кортом

Туристический комплекс «Швейцарский двор» со страусиной фермой, фуд-кортом и благоустроенной территорией будет создан в Севастополе на грант Минсельхоза РФ. Об этом сообщили

Министерством сельского хозяйства РФ проведен конкурсный отбор проектов развития сельского туризма, одним из победителей от города Севастополя стал проект «Швейцарский двор». Общая стоимость реализации проекта «Швейцарский двор» составит 3,5 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей — собственные средства. <…> Грантополучатель планирует осуществить следующие мероприятия: установка фуд-корта, где гости с детьми смогут отдохнуть и попробовать блюда со страусиным мясом, приобрести яйца, мясо, полуфабрикаты и сувенирную продукцию; благоустройство территории и зон отдыха для комфортного и безопасного пребывания гостей фермы, — сообщили в правительстве.

Отмечается, что ежегодно туристический комплекс будут посещать 2,5 тыс. человек. Инвестор рассчитывает, что существующая здесь ферма таким образом увеличит сбыт собственной продукции.

Как рассказала ТАСС предприниматель Елена Фонтана, реализующая проект, посетители смогут наблюдать за страусами, узнать об особенностях их разведения и жизни на ферме, остановиться на ночлег, устроить пикник и поиграть в футбол.

Уникальность в том, что это не контактный зоопарк, а настоящая ферма, где можно ощутить вкус жизни и участвовать в сельскохозяйственных процессах в сопровождении с комфортным проживанием в домах-шалашах или кемпингах, питанием и экскурсиями. Познавательные экскурсии дают наглядно понять, как живут страусы в неволе, как мы их инкубируем, получаем яйца. Главная цель — увеличение сбыта сельскохозяйственной продукции посредством открытия фуд-корта, — сказала она.

С 2022 года Минсельхоз России предоставляет гранты для проектов в сфере сельского туризма. Суммы грантов варьируются от 3 до 10 млн рублей и предназначены для создания туристических объектов, их оснащения, подключения к необходимым коммуникациям, а также для благоустройства территорий и покупки оборудования. В период 2022-2023 годов в 53 регионах страны реализовано более 120 проектов, общий объем финансирования которых составляет 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

источник: ТАСС