В Севастополе создали научный консорциум в сфере развития приморских технологий

Торжественное мероприятие, посвященное созданию университетско-академического консорциума «Морские науки, технологии и региональные экосистемы» состоялось в СевГУ. Главной целью работы консорциума станет разработка и внедрение на территории Крыма комплекса мер по устойчивому развитию региональной экосистемы как «зеленого» стандарта организации природо-ориентированной деятельности на приморской территории. В консорциум вошли: Севастопольский государственный университет, Морской гидрофизический институт РАН, Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Институт природно-технических систем, Никитский ботанический сад, Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма.

Консорциум нацелен на совместную работу по исследованию и развитию приморских территорий. Мы видим свою задачу в том, чтобы объединить усилия проведения исследований и разработки технологий по устойчивому, сбалансированному и экологически целесообразному развитию территорий Севастополя и Крыма, — цитирует пресс-служба вуза ректора СевГУ Владимира Нечаева.

Также все участники консорциума подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы Севастопольский госуниверситет участвовал в конкурсе «Приоритет-2030» со стратегическим проектом по развитию приморских территорий. В рамках консорциума задано несколько основных направлений работы.

Первое – это микроклимат, терруары и природные зоны. Задача, например, создание карты терруаров Севастополя и Крыма и прогнозирование микроклимата на ближайшие годы с тем, чтобы лучшим образом рейнировать сорта винограда, и лучшим образом организовать виноградорство и виноделие по природно-климатическим зонам Севастополя и Крыма. Второе направление будет связано с развитием систем экологического мониторинга, которая позволит нам оперативно отслеживать ситуацию и управлять территорией с учетом динамики разных экологических параметров. Третье направление связано с системами утилизации мусора и подключение науки к процессам утилизации. Четвертое направление связано с вопросами водоснабжения, поиском новых источников водоснабжения и более рациональным использованием водных ресурсов. Еще одно комплексное направление связано с созданием зелено-водного каркаса Севастополя и городов приморской зоны, с тем чтобы вся система зеленого хозяйства, водных источников позволяла сбалансированно развиваться территории. Отдельное направление – это органическое сельское хозяйство, которое также будет оказывать воздействие на экосистему региона, — рассказал Владимир Нечаев.

Помимо научных изысканий и технологий, к которым будут привлечены индустриальные партнеры под все эти системы планируется развитие образовательных программ, прежде всего в области магистратуры и программ дополнительного образования.

Уже сейчас во всех этих академических институтах созданы базовые кафедры СевГУ, и на их основе будет происходить подготовка исследователей и разработчиков этого направления, — пояснил ректор.

Сейчас задачи консорциума рассматриваются до 2030 года.

Инициатива создания консорциума Севастополя и Крыма возникла в рамках Научно-образовательного центра мирового уровня.

Участники консорциума рассчитывают, что создадут в итоге так называемый «золотой стандарт» развития приморской территории, который сможет быть распространен на все приморские территории Российской Федерации.

Напомним, что в 2021 году Научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» вошел в пятерку победителей в конкурсе по отбору НОЦ мирового уровня. Программы развития НОЦ нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства России. Регионы, где появляются НОЦ, должны стать локомотивами роста экономики.