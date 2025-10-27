В Севастополе создают безопасную городскую среду — благоустраивают пешеходные дорожки

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:47 27.10.2025

В районе детского сада № 131 на проспекте Октябрьской Революции благоустраивают пешеходную инфраструктуру. Проект направлен на создание комфортной и безопасной городской среды для жителей и особенно — для маленьких пешеходов, посещающих   детский сад.

Мы создаем полноценную пешеходную зону протяженностью около 600 метров — ранее в этом месте тротуаров не было, что затрудняло безопасное передвижение родителей с детьми. Теперь же здесь появится единая, удобная и доступная пешеходная сеть, соединяющая жилые дома с детским садом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Алексея Зубарева.

В рамках работ запланирована установка более 1300 погонных метров бордюров, что позволит четко обозначить границы тротуаров и придать благоустраиваемой территории аккуратный и завершенный вид. На общей площади более 1 тысячи квадратных метров будет уложен асфальт, а тротуарная плитка покроет порядка 800 квадратных метров пешеходной сети. Для повышения комфорта горожан также предусмотрена установка 8 скамеек и 7 урн, что сделает новую зону не только функциональной, но и приятной для отдыха.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

