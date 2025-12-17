Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Севастополе создают транспортную инфраструктуру для нового культурного кластера
Новости Республики

В Севастополе создают транспортную инфраструктуру для нового культурного кластера

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 15:09 17.12.2025

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство тоннеля и реконструкцию автомобильной дороги на участке между улицами Очаковцев и Пожарова. Транспортная развязка обеспечит доступность музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном в Севастополе.

Протяженность автодорожного городского тоннеля, включая рамповые участки, составит более 300 м. Также пройдет реконструкция нескольких участков дороги длиной более 1 км. В зону реконструкции попадают следующие улицы: Пожарова, Стрелецкий спуск, Карантинная, Генерала Петрова, Нефедова, Очаковцев.

Тоннель соединит западный и восточный районы севера Ленинского округа, минуя концентрацию транспортных потоков на площади Восставших в Севастополе. Он будет проходить под существующей застройкой, что обусловлено ее плотностью в городе. Примыкающие к тоннелю участки автомобильных дорог доведут до нормативных значений в ходе реконструкции и капитального ремонта.

Узнайте больше:  В Ялте ремонтируют пляж «Дельфин»

Архитектурное оформление порталов тоннеля выполнено в едином композиционном стиле, который вписывается в общую цветовую и фактурную гамму города Севастополя. В центре каждого портала будет расположен герб города.

На Западном портале тоннеля предусмотрено устройство припортальной площадки, с размещением на ней диспетчерского пункта. Также проект реконструкции предполагает переустройство всех инженерных коммуникаций в границах производства работ.

Особое внимание при строительство уделено безопасности туннеля. В частности, приняты меры для обеспечения его сейсмической устойчивости.

Застройщик – ГКУ города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя». Генеральный проектировщик – ООО «Веста».

источник: медиацентр ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.