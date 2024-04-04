В Севастополе создают цифровую карту затонувших кораблей Черного моря

На научной конференции, которая прошла в конце марта на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея», ученые обсудили комплексные исследования подводных исторических объектов и результаты и задачи экспедиции сезона 2023-2024 годов.

Команда исследователей-водолазов провела подводные съемки с применением роботизированных комплексов. Собранные во время погружений данные позволили создать цифровые модели обнаруженных уникальных объектов для демонстрации в 3D-формате на созданном интернет-ресурсе. По словам В.Лебединского, ученые применяли современные IT-технологии: фотограмметрию, 3D-позиционирование и другие.

По результатам последней экспедиции исследователи предложили нанести на карту новые объекты: буксир СП-12, линкор «Свободная Россия», траулер «Одесский горсовет», грузоотвозную шаланду «Горгипию», парусное судно Agnes Blaikie.

Севастопольские исследователи полагают, что по мере развития и наполнения интерактивная подводная карта станет настоящим виртуальным музеем подводных культурно-исторических объектов Черного и Азовского морей, а также удобным инструментом для историков и исследователей, преподавателей и учащихся, профессиональных дайверов и любителей подводных погружений.

Изучить модели затонувших судов, увидеть кадры подводных съемок и прочитать исторические справки можно на сайте podkarta.rgo.ru.

источник: «Севастопольская газета»