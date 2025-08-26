В Севастополе спасали мужчину, которого в бухте Ласпи унесло течением

В Спасательную службу Севастополя поступил тревожный вызов: в акватории бухты Ласпи на доске для сап-сёрфинга оказался мужчина 63 лет, которого сильным течением уносило в открытое море. На место происшествия незамедлительно была направлена дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос», обладающего необходимым снаряжением и опытом для оперативного реагирования в подобных ситуациях.

Спасатели начали поисковые работы в прибрежной зоне, ориентируясь на последние известные координаты и направление течения. Через час интенсивных поисков, примерно в шести километрах от берега, мужчину удалось обнаружить. Спасатели подняли его на борт катера и доставили на набережную Балаклавы.

После завершения операции с мужчиной была проведена профилактическая беседа. Спасатели напомнили ему о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Особое внимание уделили тому, что использование спасательного жилета, проверка снаряжения перед выходом на воду и учёт погодных условий могут предотвратить трагедию. Также подчеркнули важность информирования близких о маршруте и времени возвращения, а также недопустимость нахождения на воде в состоянии опьянения.

Спасатели города Севастополя напоминают: даже при благоприятной погоде море может быть непредсказуемым. Ветер, течение и усталость быстро меняют ситуацию, превращая приятную прогулку в опасное происшествие. Чтобы избежать подобных инцидентов, важно заранее подготовиться, взять с собой водонепроницаемый чехол для телефона, запас пресной воды и средства защиты от солнца, а главное — не отдаляться от берега дальше, чем позволяет уровень подготовки и условия на воде.

Поисково-спасательные подразделения работают в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность на водных объектах города. В случае чрезвычайной ситуации или необходимости помощи на воде необходимо немедленно звонить по единому номеру экстренных служб — 112. Дополнительную информацию можно получить в Спасательной службе Севастополя по телефонам: (8692) 54-33-97 и +7 (978) 062-46-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя