В Севастополе «спасали» пассажиров судна, потерпевшего бедствие

В Севастополе прошли совместные учения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с силами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России. Тренировка состоялась в районе побережья Немецкой балки. Отрабатывалась легенда: в открытом море потерпело бедствие плавсредство, пассажиры оказались в воде, несколько человек получили травмы.

К месту условного крушения в кратчайший срок прибыл катер ГИМС, патрулирующий акваторию неподалёку. Инспекторы произвели спасение утопающих и доставили их на берег, где передали специалистам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. От МЧС России в тренировочных мероприятиях были задействованы 3 инспектора и катер ГИМС. Все участники продемонстрировали оперативность реагирования, грамотность и ответственный подход к исполнению профессиональных задач, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе