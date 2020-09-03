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В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки

В Севастополе «спасали» пассажиров судна, потерпевшего бедствие

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:23 03.09.2020

В Севастополе прошли совместные учения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с силами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России. Тренировка состоялась в районе побережья Немецкой балки. Отрабатывалась легенда: в открытом море потерпело бедствие плавсредство, пассажиры оказались в воде, несколько человек получили травмы.

К месту условного крушения в кратчайший срок прибыл катер ГИМС, патрулирующий акваторию неподалёку. Инспекторы произвели спасение утопающих и доставили их на берег, где передали специалистам Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. От МЧС России в тренировочных мероприятиях были задействованы 3 инспектора и катер ГИМС. Все участники продемонстрировали оперативность реагирования, грамотность и ответственный подход к исполнению профессиональных задач, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки В Севастополе спасали пассажиров судна, потерпевшего бедствие. В рамках тренировки

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе "спасали" пассажиров судна, потерпевшего бедствие

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