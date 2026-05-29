В Севастополе специалисты следят за строительством инфекционно-диагностической лаборатории

В Севастополе продолжается строительство инфекционно-диагностической лаборатории в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 40%, работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Будущий лабораторный комплекс представляет собой два здания, функционально разделённых для обеспечения максимальной эффективности и безопасности исследований. В лабораторных корпусах разместятся исследовательские помещения для бактериологических и серологических исследований, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также виварий.

Здесь также будет организована административная зона. Ключевая задача нового объекта — оперативное проведение исследований на различные инфекционные болезни животных и предотвращение их распространения на территории города. Оснащение лаборатории современным высокоточным оборудованием позволит специалистам в кратчайшие сроки проводить необходимые анализы и оперативно реагировать на возможные биологические угрозы, повышая ветеринарно-санитарную безопасность и эпизоотическое благополучие региона.

На сегодняшний день на объекте ведутся работы сразу по нескольким направлениям. Продолжается устройство инженерных сетей, выполняются фасадные и внутренние отделочные работы, монтаж вентиляционной системы, а также слаботочных и электрических сетей. Кроме того, ведётся строительство гаража и завершён каркас здания охраны, — рассказал начальник участка ООО «ТеплоСтройСервис» Павел Кузьмин.

В настоящее время на строительной площадке ежедневно трудятся 80 человек и задействовано 7 единиц специализированной техники. Возводится здание гаража, рассчитанное на два автомобиля и оборудованное боксами для их технического обслуживания. Началась отделка фасадов основных корпусов, внутри зданий выполняются штукатурные работы.

Параллельно ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Уже смонтированы два из четырёх предусмотренных проектом резервуаров для пожаротушения, установлена ёмкость для сбора ливневых стоков, продолжаются работы по устройству наружных сетей водоснабжения. Особое внимание уделяется монтажу вентиляционной системы — её корректная работа критически важна для обеспечения необходимых условий в лабораторных помещениях.

Напомним, строительство инфекционно-диагностической лаборатории началось в 2024 году. Полное завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2026 года. После запуска комплекс станет важным элементом системы противоэпизоотического благополучия региона, позволив проводить исследования на современном уровне и своевременно выявлять возбудителей опасных инфекций.

Реализация данного проекта соответствует приоритетам национальной безопасности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и способствует укреплению потенциала региона в области противоинфекционной защиты населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя