В Севастополе — спортивный фестиваль «Семейная команда»

С 10 по 25 октября в Севастополе проходит фестиваль Движения Первых «Семейная команда» в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых». В нем поучаствуют ученики севастопольских школ вместе с родителями и членами семьи. Участников ждут командные испытания по разным спортивным активностям: скакалке, прыжкам в длину, гибкости, эстафете и игре в дартс.

Первые состязания уже прошли на базе первичных отделений в школах №12 и №8. Помимо I, II и III места в Севастополе ввели дополнительные номинации, отмечающие самых гибких, быстрых, ловких участников фестиваля. Кроме того, получить сертификат может даже группа поддержки — за самый креативный плакат.

Одна из ценностей Движения Первых — крепкая семья. Ничто не объединяет родителей и детей так сильно, как совместная деятельность, тем более, если она полезная и очень активная, ведь культура здорового образа жизни формируется, в первую очередь, в семье, когда дети видят пример родителей. В испытаниях особенно отличаются родители — не передать тот азарт и ту поддержку, которые они демонстрируют при прохождении испытаний, а главное, что дети, видя эту поддержку, справляются еще лучше. Уверена, что такие фестивали станут доброй традицией нашего Движения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя Совета регионального отделения Движения Первых Анну Молчанову.

Поддержать семейный спортивный праздник Движения Первых могут все желающие, ранее зарегистрированные на сайте будьвдвижении.рф и подавшие заявки на мероприятие с указанием вида активности и дистанции, а также с указанием участников команды – членов семьи. Эта традиция, отмечают в пресс-службе Движения Первых, будет продолжена. И семейные соревнования еще не раз пройдут на площадках Движения Первых по всей стране.