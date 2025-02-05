В Севастополе спрос на студии в новостройках вырос на 11% в IV квартале

По сравнению с III кварталом 2024 года интерес к квартирам в новостройках наиболее заметно вырос в Красноярске, Симферополе, Кемерове, Воронеже, Саратове и Новосибирске.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги IV квартала 2024 года на рынке первичного жилья в России. В среднем по стране предложение в новостройках на платформе выросло на 4% по сравнению с III кварталом 2024 года. Положительная динамика зафиксирована в сегментах студий (+10%), однокомнатных (+6%) и двухкомнатных квартир (+3%). Выбор первичного жилья стал больше в 29 из 43 городов исследования. Заметнее всего предложение увеличилось в Липецке (+71%), Симферополе (+45%), Кемерове (+39%), Иванове (+38%) и Томске (+35%). В Севастополе предложение квартир в новостройках выросло на 10% — в сегменте трехкомнатных (+20%), двухкомнатных (+9%), однокомнатных квартир (+2%) и студий (+30%).

Спрос на платформе по сравнению с III кварталом прошлого года увеличился на 5%. Интерес к приобретению студий вырос на 14%, «однушек» — на 8%, «двушек» — на 4%, объектов с четырьмя комнатами и более — на 3%. Положительная динамика наблюдалась в 23 из 43 городов исследования. Сильнее всего интерес к новостройкам за отчетный период вырос в Красноярске (в 2,1 раза), Симферополе (+49%), Кемерове (+48%), Воронеже (+36%), Саратове и Новосибирске (+31% в обоих), Липецке (+26%) и Владимире (+21%). В Москве спрос на новостройки прибавил 8%. В Севастополе спрос на студии вырос на 11%.

В среднем по стране цены на квартиры в новостройках снизились на 1% по сравнению с III кварталом 2024 года, а стоимость квадратного метра — на 2%. За три месяца квартиры в новостройках подешевели в 9 из 43 городов исследования. Такие объекты стали дешевле в Нижнем Новгороде (-5%), Ярославле и Тюмени (-3% в обоих), Ставрополе, Липецке и Омске (-2% в каждом), Краснодаре и Красноярске (-1% в обоих), а также в Ростове-на-Дону (-0,5%). Квадратный метр за отчетный период подешевел в Нижнем Новгороде (-2%), Краснодаре (-1%) и Липецке (-0,1%).

Наиболее доступная стоимость квадратного метра в новостройках по итогам IV квартала 2024 года зафиксирована в Смоленске (93 тысяч рублей), Брянске (98 тысяч рублей) и Ставрополе (100 тысяч рублей). Самые высокие цены за «квадрат» отмечены в Сочи (464 тысячи рублей), Москве (394 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (238 тысяч рублей) и Казани (215 тысяч рублей). В Севастополе стоимость квартиры в новостройке составила 9,9 млн рублей или 190 тысяч рублей за квадратный метр. Информация по другим городам представлена в таблице 1.

Во второй половине года в России замедлились темпы вывода новых проектов на первичном рынке недвижимости. Таким способом застройщики регулируют предложение в ответ на рыночные условия — возросшую кредитную нагрузку и более низкую активность покупателей после завершения массовой льготной ипотеки. Драйверами рынка остаются льготные государственные программы, рассрочки от застройщиков, а также альтернативные сделки, когда покупка квартиры в новостройке финансируется за счет продажи вторичного жилья. Мы отмечаем, что спрос на новостройки вырос по сравнению с III кварталом. Это говорит о постепенной адаптации рынка к новым условиям, — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

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