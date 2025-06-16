В Севастополе стало больше многодетных семей

В прошлом году количество многодетных семей в Севастополе увеличилось на 979, и теперь в городе проживает 5 737 многодетных семей. В них воспитывается 18 473 ребенка. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Социальная поддержка, оказываемая семьям с детьми, дает хорошие результаты. Губернатор Михаил Развожаев уделяет огромное внимание вопросам поддержки материнства и детства. У нас постоянно улучшаются программы, увеличиваются выплаты, и многодетных семей в Севастополе становится с каждым годом все больше. Еще один хороший сигнал – у нас растет рождаемость. Если сравнивать пять месяцев этого года по сравнению с прошлым: январь-май 2024 года – 1 466 детей, январь – май 2025 года – 1 536 детей, плюс 70 детей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Сулягину.

По итогам 2024 года суммарный коэффициент рождаемости в Севастополе был выше, чем годом ранее.

В минувшем году социальные выплаты семьям, имеющим детей, получали 10 628 семей. Это выплаты при рождении детей (региональный материнский капитал, при рождении третьего и последующих детей), выплаты, направленные на поддержку семей в период учебного года (многодетным семьям на школьную и спортивную форму, к новому учебному году детям из многодетных и малообеспеченных семей, стипендия одаренным детям из многодетных семей).

Поддержка семей с детьми – один из приоритетов государства. Реализация мероприятий продолжается в рамках нового нацпроекта «Семья».

В прошлом году по инициативе губернатора Михаила Развожаева утверждена памятная медаль «Севастопольская семья». На сегодняшний день она уже вручена 353 семейным парам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя