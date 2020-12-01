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В Севастополе стало больше молодых медиаспециалистов
фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации "Российские Студенческие Отряды"

В Севастополе стало больше молодых медиаспециалистов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 01.12.2020

30 ноября в Севастополе завершилась образовательная программа для 90 представителей пресс-службы студенческих отрядов Севастополя по пяти приоритетным направлениям: журналистика, графический дизайн, SMM, фотосъемка и видеосъемка.

Ребята прошли 12 теоретических и 5 практических занятий, а также выполнили собственные итоговые работы. Ребята изучали основные параметры настройки камер, виды и особенности объективов, познакомились с оборудованием для съемки в разных ценовых сегментах, узнали о том, что такое копирайтинг и рерайтинг и о его востребованности в современном мире. Изучили SMM-стратегии, способы создания и позиционирования собственного личного бренда, а также освоили работу в Adobe Photoshop, — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя, а также Севастопольским региональным отделением МООО «РСО».

В Севастополе стало больше молодых медиаспециалистов

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