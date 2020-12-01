В Севастополе стало больше молодых медиаспециалистов

30 ноября в Севастополе завершилась образовательная программа для 90 представителей пресс-службы студенческих отрядов Севастополя по пяти приоритетным направлениям: журналистика, графический дизайн, SMM, фотосъемка и видеосъемка.

Ребята прошли 12 теоретических и 5 практических занятий, а также выполнили собственные итоговые работы. Ребята изучали основные параметры настройки камер, виды и особенности объективов, познакомились с оборудованием для съемки в разных ценовых сегментах, узнали о том, что такое копирайтинг и рерайтинг и о его востребованности в современном мире. Изучили SMM-стратегии, способы создания и позиционирования собственного личного бренда, а также освоили работу в Adobe Photoshop, — рассказали в пресс-службе Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».